Девушка пожаловалась на постоянное сексуальное возбуждение из-за редкой болезни

Американка с редким диагнозом пожаловалась на постоянное сексуальное возбуждение

Жительница США, испытывающая постоянное сексуальное возбуждение, рассказала о своем заболевании. Об этом сообщает New York Post.

21-летняя Скарлет Кейтлин Уоллен из города Баррингтон, штат Род-Айленд, страдает от редкого диагноза — расстройства постоянного генитального возбуждения. Люди с таким диагнозом постоянно испытывают половое возбуждение, хотя не хотят секса на самом деле. У женщин с этим расстройством также наблюдается усиленная влагалищная секреция без какого-либо желания сексуальной активности.

По словам девушки, она начала замечать симптомы болезни в шесть лет. Американка ощущала постоянный дискомфорт и жжение в области гениталий. В подростковом возрасте Уоллен занялась самолечением и стала пользоваться мазью, чтобы избавиться от нежелательного возбуждения. Это привело к появлению кандидоза. Однако, как признается девушка, симптомы инфекции казались ей более терпимыми, чем проявление редкого расстройства.

В результате из-за болезненного физического состояния у Уоллен появились проблемы с психическим здоровьем. Она перестала общаться с ровесниками и проводила все свободное время в одиночестве. В 2020 году, незадолго до окончания школы, девушка впервые обратилась к врачу, так как хотела избавиться от мучительных симптомов до поступления в колледж. В тот момент она также рассказала о своем состоянии родителям.

Благодаря помощи отца, Уоллен направили в клинику сексуального здоровья, где она узнала о своем диагнозе. Врачи также обнаружили у пациентки ряд других сексуальных дисфункций, которые могли стать причиной появления расстройства постоянного генитального возбуждения. Девушке назначили вестибулэктомию — хирургическое иссечение участка преддверия влагалища. Однако в ходе обследования выяснилось, что у Уоллен врожденная аномалия развития, при которой просвет вагины разделен на две части мягкотканным образованием. Эта врожденная особенность называется «перегородка влагалища».

В феврале 2023 года хирурги удалили девушке перегородку влагалища, а в сентябре провели частичную вестибулэктомию, что увеличило ее шансы на нормальное половое влечение в будущем. Однако по словам врачей, если Уоллен удалят всю вестибулярную область влагалища, она может навсегда лишиться возможности испытывать естественное сексуальное возбуждение. «Я надеюсь, что однажды я смогу жить нормальной жизнью», — призналась девушка.

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