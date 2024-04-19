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14:11, 19 апреля 2024Из жизни

Прыщик на шее мужчины превратился в опухоль весом два килограмма

В США у мужчины на шее выросла гигантская опухоль весом в два килограмма

Фото: Olga Guryanova / Unsplash

На шее у мужчины из США выросла гигантская опухоль размером с дыню. Об этом пишет Daily Mail.

В 2008 году Тим из города Скоттсдейл, штат Аризона, заметил небольшой прыщик возле правого уха. Выдавить его не получилось, поэтому он просто перестал его трогать. Однако вскоре прыщик превратился в горошину, а затем вырос до размера мяча для гольфа. Погуглив симптомы в интернете, мужчина пришел к выводу, что это жировик или липома. Поскольку у Тима не было медицинской страховки, он не стал обращаться к врачу.

Опухоль тем временем продолжала расти. Спустя 16 лет ее вес достиг 2,2 килограмма, и она стала мешать Тиму есть, спать, двигаться. Из-за опухоли его почти каждый день мучила мигрень, а во время сна ее приходилось поддерживать рукой, чтобы ослабить давление на шею. Тим работал автомехаником, но с опухолью таких размеров было невозможно забираться под днища машин. Кроме того, она стала привлекать внимание людей. Мужчина справлялся с этим при помощи юмора: он стал называть ее Маленький Тимми.

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В конце концов о случае узнал лицевой хирург Райан Осборн из Лос-Анджелеса. Он предложил осмотреть новообразование и удалить его, если не будет никаких противопоказаний. Анализы показали, что опухоль образовалась из слюнной железы. Хирург опасался, что при удалении может быть задет лицевой нерв, однако операция прошла без всяких осложнений.

Опухоль оказалась доброкачественной, без признаков рака. Результаты показали, что она «соответствует доброкачественной опухоли околоушной железы, называемой плеоморфной аденомой».

Ранее сообщалось, что в Индии 77-летнему мужчине сделали операцию и извлекли из его брюшной полости 14-килограммовую опухоль. Она занимала 85 процентов пространства в брюшной полости и сдавливала почти все внутренние органы.

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      Антонина Черташ
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