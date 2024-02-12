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12:35, 12 февраля 2024Из жизни

У пожилого пациента вырезали одну из самых крупных опухолей в истории

В Индии у мужчины извлекли из брюшной полости опухоль весом 14 килограммов

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В Индии 77-летнему мужчине сделали операцию и извлекли из его брюшной полости 14-килограммовую опухоль. Об этом сообщает The Times of India.

Врачи из больницы Sir Ganga Ram Hospital в Нью-Дели провели сложную операцию. Они вырезали из брюшной полости пожилого мужчины опухоль, которая занимала 85 процентов ее пространства. Размер новообразования составил 75 на 45 сантиметров, а вес — 14 килограммов. Лечащий врач пациента Саувитра Рамат заявил, что это одна из самых крупных опухолей такого рода в истории.

Опухоль на протяжении двух лет сдавливала внутренние органы пациента, в том числе его печень, почки, толстую и тонкую кишку, мочевой пузырь и селезенку. Она также оказывала давление на диафрагму, вызывая одышку и затрудненный кровоток, из-за которого у мужчины отекали ноги.

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Операцию провели по результатам МРТ. Хирурги работали шесть часов. Из-за размера и расположения опухоли были возможны осложнения, однако все прошло успешно.

Новообразование оказалось злокачественным. Анализы подтвердили, что это липосаркома — редкий вид рака, которые развивается в жировых тканях.

Ранее стало известно, что рак у короля Великобритании Карла III смогли выявить на ранней стадии. Об этом сообщил премьер-министр страны Риши Сунак в интервью радиостанции BBC Radio 5 Live.

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