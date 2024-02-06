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12:33, 6 февраля 2024Из жизни

Рак у Карла III выявили на ранней стадии

BBC Radio 5 Live: рак у короля Карла III удалось выявить на ранней стадии

Фото: Daniel Leal / Pool / Reuters

Раковое заболевание короля Великобритании Карла III смогли выявить на ранней стадии. Об этом сообщил премьер-министр страны Риши Сунак в интервью радиостанции BBC Radio 5 Live.

Он заявил, что был шокирован и опечален новостью о болезни монарха. «Сейчас мои мысли с ним и его семьей. К счастью, заболевание удалось выявить на ранней стадии», — отметил премьер-министр.

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Сунак добавил, что надеется, что король «получит необходимое лечение и полностью восстановится». «Это то, на что мы все надеемся и за что молимся. И я, конечно, поддерживаю с ним постоянный контакт и буду продолжать общаться с ним в обычном режиме», — сказал он.

О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время процедур, связанных с увеличением простаты. Представители короля не уточнили, какую именно форму онкологического заболевания ему диагностировали, но подчеркнули, что речь не идет об опухоли простаты.

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      Алиса Удовик
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