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21:11, 5 февраля 2024Из жизни

У Карла III обнаружили рак

Букингемский дворец: у короля Великобритании Карла III обнаружен рак
Карл III

Карл III. Фото: Reuters

У короля Великобритании Карла III обнаружен рак. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщили в Букингемском дворце.

Согласно сообщению, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время процедур, связанных с увеличением простаты. «Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака», — рассказали в Букингемском дворце.

Представители короля не уточнили, какую именно форму онкологического заболевания ему диагностировали, но подчеркнули, что речь не идет об опухоли простаты.

Монарх отложит свои публичные обязанности, однако продолжит работать с государственными делами и официальной документацией в привычном режиме. В заявлении дворца говорится, что Карл «остается настроенным позитивно в отношении своего лечения и с нетерпением ждет возвращения ко всем своим публичным обязанностям в полном объеме».

29 января Карла III выписали из госпиталя после прохождения курса лечения из-за увеличенной простаты. О госпитализации британского короля стало известно 17 января. У него диагностировали аденому предстательной железы.

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      Марина Совина
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