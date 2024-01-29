Короля Великобритании выписали из больницы после операции

Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после лечения простаты

В понедельник, 29 января, короля Великобритании Карла III выписали из госпиталя после прохождения курса лечения из-за увеличенной простаты. Об этом сообщил Букингемский дворец в соцсети X.

75-летний монарх поблагодарил медиков за лечение. «Спасибо всем, кто прислал свои добрые пожелания во время пребывания короля в больнице», — говорится в сообщении.

По данным телеканала Sky News, Карл III не будет выполнять свои обязательства в течение месяца, поскольку он восстанавливается после процедуры.

О госпитализации Карла III стало известно 17 января. У него диагностировали аденому предстательной железы.

Ранее принцессу Уэльская, жену принца Уильяма Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на животе. Она провела в больнице 14 дней.