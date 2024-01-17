Короля Карла III прооперируют из-за увеличения простаты. Это вторая госпитализация члена королевской семьи за январь

Короля Великобритании Карла III прооперируют из-за увеличения простаты

Король Великобритании Карл III будет госпитализирован на следующей неделе из-за доброкачественного заболевания предстательной железы. Причину госпитализации назвал Букингемский дворец, передает газета The Washington Post.

«Его величество очень хотел поделиться подробностями своего диагноза, чтобы побудить других мужчин, которые могут испытывать симптомы, пройти обследование в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения», — сообщил представитель дворца.

В Букингемском дворце отметили, что состояние Карла III удовлетворительное. В то же время его публичные мероприятия, запланированные на 18 и 19 января, отложены по совету лечащего врача «на короткий период для восстановления сил». Уточняется, что британский монарх должен был встретиться с высокопоставленными иностранными гостями и членами кабинета министров.

Как сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании, увеличение предстательной железы часто встречается у мужчин старше 50 лет. Подчеркивается, что это не является онкологическим заболеванием и «обычно не представляет серьезной угрозы для здоровья».

Ранее жене принца Уильяма Кейт Миддлтон провели плановую полостную операцию

Ранее принцесса Уэльская, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон перенесла полостную операцию на животе. Как сообщил Кенсингтонский дворец, хирургическое вмешательство было плановым и прошло в одной из клиник Лондона 16 января.

Текущие медицинские рекомендации таковы, что она вряд ли приступит к своим обязанностям до Пасхи Кенсингтонский дворец

Причина операции не раскрывается. По данным People, процедура не связана с онкологическим заболеванием. После выписки принцесса будет восстанавливаться в Виндзорском замке. Из-за операции жены принц Уильям также будет реже появляться на публике до ее полного выздоровления.

Заявления о госпитализации членов британской королевской семьи прозвучали на фоне тайной операции главы Пентагона

Ранее у 70-летнего главы Минобороны США Ллойда Остина диагностирован рак простаты. При этом Пентагон несколько дней скрывал госпитализацию министра. После этого ряд СМИ и политиков возмутились тайной госпитализацией Остина, а член Палаты представителей Конгресса США Крис Делуцио призвал Остина уйти в отставку.

В свою очередь, глава Пентагона признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем. Президент США Джо Байден заявил, что доверяет Ллойду Остину, несмотря на несвоевременное информирование о его госпитализации.