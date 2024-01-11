Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:56, 11 января 2024Мир

В США призвали главу Пентагона уйти в отставку

Законодатель-демократ Делуцио призвал главу Пентагона Остина уйти в отставку
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Chad Mcneeley / Global Look Press

Член Палаты представителей Конгресса США Крис Делуцио призвал министра обороны Ллойда Остина уйти в отставку. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X (бывший Twitter).

Как отметил представитель Демократической партии, он потерял доверие к главе Пентагона. «Я потерял доверие к Ллойду Остину в должности министра обороны из-за отсутствия призрачности относительно его недавней госпитализации и ее влияния на неразрывность структуры командования», — подчеркнул политик.

Делуцио уточнил, что является членом комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. В его обязанности входит надзор за министерством обороны. «Сегодня этот долг требует, чтобы я призвал министра Остина уйти в отставку», — добавил он.

Ранее Остин рассказал, что идет на поправку и планирует вскоре вернуться в Пентагон. О госпитализации министра, произошедшей 1 января, военное ведомство объявило 6 января.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НАТО предрекли конец из-за Путина

      Начальника котельной в Подольске арестовали до 7 марта

      Стало известно о выходе кандидата в президенты США из предвыборной гонки

      60-летняя актриса попала на обложку Cosmopolitan в прозрачном наряде

      В США призвали главу Пентагона уйти в отставку

      Главу инквизиции раскритиковали за книгу об оргазме и «ненасытных женщинах»

      Роднина оценила турнир без российских фигуристов фразой «деньги на ветер»

      В Евросоюзе назвали способ достичь мира между Россией и Украиной

      В России оценили отказ Трампа помочь Европе в случае нападения

      Разбившийся бомбардировщик ВВС США показали со спутника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости