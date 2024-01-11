В США призвали главу Пентагона уйти в отставку

Законодатель-демократ Делуцио призвал главу Пентагона Остина уйти в отставку

Член Палаты представителей Конгресса США Крис Делуцио призвал министра обороны Ллойда Остина уйти в отставку. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X (бывший Twitter).

Как отметил представитель Демократической партии, он потерял доверие к главе Пентагона. «Я потерял доверие к Ллойду Остину в должности министра обороны из-за отсутствия призрачности относительно его недавней госпитализации и ее влияния на неразрывность структуры командования», — подчеркнул политик.

Делуцио уточнил, что является членом комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. В его обязанности входит надзор за министерством обороны. «Сегодня этот долг требует, чтобы я призвал министра Остина уйти в отставку», — добавил он.

Ранее Остин рассказал, что идет на поправку и планирует вскоре вернуться в Пентагон. О госпитализации министра, произошедшей 1 января, военное ведомство объявило 6 января.