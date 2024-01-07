Госпитализированный шеф Пентагона рассказал о своем самочувствии

Госпитализированный шеф Пентагона Остин сообщил, что идет на поправку

Госпитализированный шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщает NBC News.

По его словам, он идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. Глава ведомства добавил, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.

«Я также понимаю обеспокоенность СМИ по поводу транспарентности и признаю, что мог бы сделать больше, чтобы должным образом информировать общественность», — подчеркнул Остин.

Ранее сообщалось, что Пентагон держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. По данным Politico, Пентагон скрывал информацию в течение трех дней.

О госпитализации Остина, которая случилась еще 1 января, военное ведомство объявило только накануне. Диагноз 70-летнего министра не раскрывается, уточняется лишь, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры.