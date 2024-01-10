У главы Пентагона обнаружили рак, его госпитализацию скрыли. В Конгрессе начали расследование скандала

Главе Минобороны США Остину провели простатэктомию для лечения рака простаты

У 70-летнего главы Пентагона Ллойда Остина диагностирован рак простаты. Об этом сообщили представители Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.

Медики также рассказали, что рак простаты у Остина был обнаружен на ранней стадии. «Прогноз на выздоровление — отличный», — отметили врачи.

Пентагон несколько дней скрывал госпитализацию министра

Главу Минобороны США госпитализировали еще 1 января, однако военное ведомство объявило об этом только 6 января. Тогда уточнялось, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры. По данным издания Politico, Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина в течение трех дней.

Источники NBC сообщали, что Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Сам Остин вскоре сообщил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться. Глава Пентагона добавил, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.

Я также понимаю обеспокоенность СМИ по поводу транспарентности и признаю, что мог бы сделать больше, чтобы должным образом информировать общественность Ллойд Остин глава Пентагона США

Лечение Остина началось еще в декабре, но возникли осложнения

В Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида рассказали, что Остин в конце декабря прошлого года прошел «минимально инвазивную хирургическую процедуру, называемую протстатэктомией». Он находился под общим наркозом. Министр вскоре оправился от операции и на следующее утро вернулся домой, говорится в заявлении.

Однако повторная госпитализация потребовалась из-за осложнений. Первичное обследование выявило у шефа Пентагона инфекцию мочевыводящих путей. Он был помещен в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения.

В скандале вокруг Остина увидели серьезный вызов для Байдена

По информации Bloomberg, Пентагон находится под давлением конгрессменов из-за госпитализации его главы Ллойда Остина. Глава сенатского комитета по вооруженным силам Джек Рид заявил агентству о своем беспокойстве из-за этой ситуации.

Я по-прежнему обеспокоен тем, что жизненно важные процедуры подчинения и уведомления не были соблюдены, пока министр находился под медицинским наблюдением Джек Рид глава комитета Сената Конгресса США по вооруженным силам

Отмечается, что этот эпизод может стать серьезным вызовом для президента США Джо Байдена, поскольку демонстрирует «дисфункцию на командных высотах военной машины США». Кроме того, подчеркивается, что данный инцидент вызвал возмущение даже у конгрессменов из Демократической партии, которые в целом поддерживают политику министра обороны.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер объяснил несвоевременное извещение о госпитализации Остина тем, что выявленный у главы Пентагона рак простаты является «глубоко личным» вопросом. Он подтвердил информацию о том, что полномочия министра обороны США во время операции Остина временно переходили к замминистра обороны Кэтрин Хикс.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден сохранит полное доверие к Остину, несмотря на скандал с его неанонсированной госпитализацией.

Конгрессмены начали расследование обстоятельств госпитализации Остина

Тем не менее Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США начал расследование обстоятельств госпитализации главы Пентагона, его инициировал глава комитета Майк Роджерс.

Роджерс потребовал от Остина в ближайшее время предоставить сведения и документы, которые касаются его госпитализации, отданных им приказов, процесса передачи полномочий Хикс, переписку представителей Пентагона с Белым домом и администрацией Байдена в период с 1 по 9 января.