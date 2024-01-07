В США заявили о сокрытии Пентагоном госпитализации Остина

Politico: Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина

Пентагон держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников.

Отмечается, что Пентагон скрывал информацию в течение трех дней. «Это известие стало шоком для высших должностных лиц, включая советника [президента США] по национальной безопасности Джейка Салливана, которые не знали о том, что шеф Пентагона страдает от осложнений, последовавших за медицинской процедурой», — пишет издание.

По данным Politico, Конгресс США о заболевании Остина узнал за 15 минут до того, как Министерство обороны выпустило общедоступный пресс-релиз.

О госпитализации Остина военное ведомство объявило только накануне. Диагноз 70-летнего министра не раскрывается, уточняется лишь, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры.