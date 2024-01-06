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01:45, 6 января 2024Мир

Глава Пентагона попал на больничную койку

Главу Пентагона Остина госпитализировали с осложнениями после медпроцедуры

Фото: JUNG YEON-JE / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства обороны США.

Представитель американского военного ведомства Патрик Райдер уточнил, что министр попал на больничную койку в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Сейчас Остин идет на поправку и рассчитывает в субботу, 6 числа, приступить к исполнению своих обязанностей в полном объеме.

В марте 2023 года президент США Джо Байден рассказал о девятичасовой нейрохирургической операции. «У меня были эти ужасные головные боли… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», — пошутил американский лидер.

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      Марина Совина
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