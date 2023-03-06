Байден рассказал об операции с целью проверки наличия у него мозга

Президент США Байден рассказал об операции с целью проверки наличия у него мозга

Президент США Джо Байден рассказал, что перенес операцию с целью проверки нналичия у него мозга. Об этом он сообщил на встрече с пожарниками, передает РИА Новости.

По словам американского лидера, накануне он вернулся из поездки, в которой провел пару дней, и там его мучали «ужасные головные боли».

«Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», — сказал президент.

Байден рассказал, что ему потребовалась срочная операция из-за аневризмы, но из-за плохой погоды его не могли доставить в больницу даже специальным авиабортом. В итоге лидера США доставили в медучреждение при помощи представителей пожарной службы. По мнению главы государства, девятичасовая операция спасла ему жизнь.

Ранее сообщалось, что Байдена удалили злокачественное кожное образование. Отмечается, что проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие у него базально-клеточной карциномы. Доктор отметил необходимость продолжать дальнейшее наблюдение политика у дерматолога. «Байден продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своего текущего лечения», — сказал О'Коннор.

