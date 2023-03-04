Байдена прооперировали в одной из клиник США

Reuters: Байдена прооперировали, ему удалили злокачественное образование на коже

Президента США Джо Байдена успешно прооперировали в одной из американских клиник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его лечащего врача Кевина О'Коннора.

По его информации, лидеру США удалили злокачественное кожное образование.

Отмечается, что проведенная в феврале биопсия подтвердила у Байдена наличие базально-клеточной карциномы. Доктор отметил необходимость продолжать дальнейшее наблюдение политика у дерматолога.

«Байден продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своего текущего лечения», — сказал О'Коннор.

В январе сообщалось, что 71-летняя первая леди США Джилл Байден перенесла операцию по удалению новообразований. Во время операции врачи заметили новообразования на левом веке и слева на груди. Два новообразования оказались опухолями кожи наиболее распространенного типа — базальноклеточной карциномы. «Все пораженные раком ткани были успешно удалены, раковых клеток в местах вмешательства не осталось», — уточнил О'Коннор.