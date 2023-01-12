Супруге Байдена удалили раковые опухоли с лица и груди

Врач Байдена: первая леди США после удаления новообразований чувствует себя хорошо

71-летняя первая леди США Джилл Байден чувствует себя хорошо после операции по удалению новообразований, рассказал врач Белого дома Кевин О'Коннор. Его заявление о супруге американского президента Джо Байдена цитирует издание People.

По словам терапевта, изначально Джилл Байден должны были удалить только новообразование над правым глазом. Во время операции врачи также заметили новообразования на левом веке и слева на груди. Два новообразования оказались опухолями кожи наиболее распространенного типа — базальноклеточной карциномы. «Все пораженные раком ткани были успешно удалены, раковых клеток в местах вмешательства не осталось», — уточнил О'Коннор.

Сейчас, продолжил он, у Джилл Байден наблюдаются отечность лица и синяки, но она пребывает в хорошем настроении и чувствует себя хорошо. Байден покинула клинику и отправилась домой в день операции — 11 января.

О том, что первой леди США предстоит операция, стало известно в начале января. Поражение на лице было обнаружено во время планового скрининга рака кожи.