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08:07, 5 января 2023Из жизни

Супруге Байдена удалят новообразование на лице

CNN: супруге Байдена Джилл удалят «небольшое новообразование» над правым глазом 11 января

Фото: Leah Millis / Reuters

Первой леди США Джилл Байден предстоит медицинская процедура по удалению «небольшого новообразования» под правым глазом. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, поражение на лице было обнаружено во время планового скрининга рака кожи. «Проявляя чрезмерную осторожность, врачи рекомендовали удалить его», — отметил врач Белого дома Кевин О'Коннер. Операция по метода Моха будет проведена 11 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в городе Бетесда, штат Мэриленд.

Отмечается, что 71-летняя супруга президента США Джо Байдена является старейшей действующей первой леди в современной американской истории. Она занимается спортом несколько раз в неделю.

Ранее Джилл Байден рассказала, что на каждое Рождество супруг дарит ей стихотворение собственного сочинения.

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Марина Совина
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