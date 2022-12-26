Супруга Байдена рассказала о традиционном подарке от мужа на Рождество

Супруга Байдена Джилл рассказала, что на каждое Рождество получает от мужа стихотворение

Первая леди США Джилл Байден рассказала, что на каждое Рождество супруг дарит ей стихотворение собственного сочинения. Этим она поделилась в интервью с актрисой Дрю Бэрримор.

«Каждый год Джо дарит мне стихотворение... Он купил мне книжечку и каждый год записывает туда стихи», — сообщила жена американского президента Джо Байдена, который подтвердил, что каждый стих он сочиняет сам.

Байден также рассказал, что Джилл согласилась выйти за него замуж лишь на пятое его предложение. «Когда я сходил с ней впервые на свидание, то понял, что это именно та женщина. Это действительно было так... Я всего дважды в жизни влюблялся и в обоих случаях немедленно это понимал», — подчеркнул он.

Джилл, в свою очередь, пояснила, что ее сомнения были связаны с трагедией, которую переживала семья Байдена. Бывшая жена президента и их дочь разбились в автокатастрофе.

Ранее Байден приревновал жену к индейцам. По словам американского лидера, его супруга проявляет больше интереса к представителям коренных народов, чем к нему самому.