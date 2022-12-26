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22:13, 26 декабря 2022Мир

Супруга Байдена рассказала о традиционном подарке от мужа на Рождество

Супруга Байдена Джилл рассказала, что на каждое Рождество получает от мужа стихотворение
Джилл Байден

Джилл Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Первая леди США Джилл Байден рассказала, что на каждое Рождество супруг дарит ей стихотворение собственного сочинения. Этим она поделилась в интервью с актрисой Дрю Бэрримор.

«Каждый год Джо дарит мне стихотворение... Он купил мне книжечку и каждый год записывает туда стихи», — сообщила жена американского президента Джо Байдена, который подтвердил, что каждый стих он сочиняет сам.

Байден также рассказал, что Джилл согласилась выйти за него замуж лишь на пятое его предложение. «Когда я сходил с ней впервые на свидание, то понял, что это именно та женщина. Это действительно было так... Я всего дважды в жизни влюблялся и в обоих случаях немедленно это понимал», — подчеркнул он.

Джилл, в свою очередь, пояснила, что ее сомнения были связаны с трагедией, которую переживала семья Байдена. Бывшая жена президента и их дочь разбились в автокатастрофе.

Ранее Байден приревновал жену к индейцам. По словам американского лидера, его супруга проявляет больше интереса к представителям коренных народов, чем к нему самому.

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Варвара Кузьмина
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