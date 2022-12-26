Супруга Байдена рассказала о традиционном подарке от мужа на Рождество
Первая леди США Джилл Байден рассказала, что на каждое Рождество супруг дарит ей стихотворение собственного сочинения. Этим она поделилась в интервью с актрисой Дрю Бэрримор.
«Каждый год Джо дарит мне стихотворение... Он купил мне книжечку и каждый год записывает туда стихи», — сообщила жена американского президента Джо Байдена, который подтвердил, что каждый стих он сочиняет сам.
Байден также рассказал, что Джилл согласилась выйти за него замуж лишь на пятое его предложение. «Когда я сходил с ней впервые на свидание, то понял, что это именно та женщина. Это действительно было так... Я всего дважды в жизни влюблялся и в обоих случаях немедленно это понимал», — подчеркнул он.
Джилл, в свою очередь, пояснила, что ее сомнения были связаны с трагедией, которую переживала семья Байдена. Бывшая жена президента и их дочь разбились в автокатастрофе.
Ранее Байден приревновал жену к индейцам. По словам американского лидера, его супруга проявляет больше интереса к представителям коренных народов, чем к нему самому.