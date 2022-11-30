Байден приревновал жену к индейцам Америки

Байден заявил, что его жена Джилл проявляет больше интереса к индейцам, чем к нему самому

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что его жена Джилл проявляет больше интереса к представителям коренных народов, чем к нему самому. О ревности американского лидера сообщил телеканал PBS.

«Джилл провела много времени в резервациях. Я волновался, что в какой-то из этих дней она не вернется домой. Вы думаете, я шучу?» — заявил Байден на встрече с представителями коренных народов. Также американский лидер отметил, что он «слышал больше о навахо, чем о себе».

Президент пообещал и сам посетить резервации с официальным визитом.

30 ноября Джо Байден пообещал подписать закон об однополых браках, который, по его словам, позволит будущим поколениям ЛГБТ-молодежи расти с пониманием своего права на полноценную и счастливую жизнь.