Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:18, 30 ноября 2022Мир

Байден пообещал подписать закон об однополых браках

Байден пообещал подписать закон об однополых браках для «будущих поколений ЛГБТ»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал подписать закон об однополых браках, который, по его словам, позволит будущим поколениям ЛГБТ-молодежи расти с пониманием своего права на полноценную и счастливую жизнь. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Двухпартийной поддержкой сенатом законопроекта об уважении брака США подтверждает фундаментальную правду: любовь есть любовь, а американцы должны иметь право жениться на человеке, которого любят», — заявил Байден. Он указал, что для миллионов американских граждан и их детей данный закон сохранит права и защиту в рамках однополых и межрасовых браков. Политик выразил признательность сенаторам, которые руководили процессом принятия закона, подчеркнув, что его поддержали обе партии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Он обратился к российским законодателям с призывом отозвать проект, поскольку его принятие станет еще одним ударом по свободе выражения мнения и правам ЛГБТ в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Захарова напомнила об обстрелах НАТО объектов энергоснабжения Югославии
Щольца упрекнули в неправильных действиях перед началом СВО
Бомбоубежище в Британии превратили в ферму на возобновляемой энергии
Развенчаны самые популярные мифы о сексе
23-летняя девушка решила выйти замуж за 71-летнего бойфренда
Раскрыта характеристика применяемых Россией беспилотников на Украине
Россияне раскрыли основные статьи расходов в предстоящем году
В США назвали причину возмущения европейских лидеров политикой Вашингтона
Киев запросил у США танки и ракеты большой дальности
Торговый центр загорелся в Красноярске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.