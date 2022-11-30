Байден пообещал подписать закон об однополых браках для «будущих поколений ЛГБТ»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал подписать закон об однополых браках, который, по его словам, позволит будущим поколениям ЛГБТ-молодежи расти с пониманием своего права на полноценную и счастливую жизнь. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Двухпартийной поддержкой сенатом законопроекта об уважении брака США подтверждает фундаментальную правду: любовь есть любовь, а американцы должны иметь право жениться на человеке, которого любят», — заявил Байден. Он указал, что для миллионов американских граждан и их детей данный закон сохранит права и защиту в рамках однополых и межрасовых браков. Политик выразил признательность сенаторам, которые руководили процессом принятия закона, подчеркнув, что его поддержали обе партии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Он обратился к российским законодателям с призывом отозвать проект, поскольку его принятие станет еще одним ударом по свободе выражения мнения и правам ЛГБТ в России.