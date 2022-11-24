Госдеп США потребовал отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Госсекретарь США Блинкен потребовал отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Законодатели в России должны уважать представителей ЛГБТ-сообщества и отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Этого потребовал от Москвы госсекретарь США Энтони Блинкен, он высказался в Twitter.

Глава Госдепа подчеркнул, что принятие указанного закона станет еще одним ударом по свободе выражения мнения и правам ЛГБТ в России. «Мы призываем российских законодателей отозвать проект и уважать права человека и достоинство всех», — заявил он.

23 ноября нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.