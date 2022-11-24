Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 24 ноября 2022Мир

Госдеп США потребовал отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Госсекретарь США Блинкен потребовал отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Законодатели в России должны уважать представителей ЛГБТ-сообщества и отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Этого потребовал от Москвы госсекретарь США Энтони Блинкен, он высказался в Twitter.

Глава Госдепа подчеркнул, что принятие указанного закона станет еще одним ударом по свободе выражения мнения и правам ЛГБТ в России. «Мы призываем российских законодателей отозвать проект и уважать права человека и достоинство всех», — заявил он.

23 ноября нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды
СБУ задержала переправлявшего через Днепр людей херсонца
Госдума приняла закон о бюджете
Рябков рассказал о ходе консультаций по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
Марго Робби назвала свою самую значимую роль в кино
Настасья Самбурская показала фигуру в спортзале
Насмерть замерзшая во дворе дома четырехлетняя россиянка страдала лунатизмом
Россиянин ранил ножом двухлетнюю дочь знакомого во время застолья
Владелец «Манчестер Юнайтед» высказался об уходе Роналду из клуба
Школьника отстранили от занятий из-за прически как у известного футболиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.