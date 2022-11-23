Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Кроме того, прописан запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, средствах массовой информации, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Вместе с тем законопроект предусматривает запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму в случае, если в нем содержатся материалы, пропагандирующие ЛГБТ.

В этот же день Госдума во время пленарного заседания не поддержала поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, насилия, жестокости и порнографии в видеоиграх. По словам первого замглавы комитета нижней палаты парламента Яны Лантратовой, на данный момент готовится отдельный законопроект, который будет регулировать сферу видеоигр.

27 октября депутаты нижней палаты парламента единогласно приняли в первом чтении проект закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.