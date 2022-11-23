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16:03, 23 ноября 2022Россия

Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ в видеоиграх

Госдума не поддержала поправку о запрете пропаганды ЛГБТ насилия и жестокости в видеоиграх

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Госдума во время пленарного заседания не поддержала поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, насилия, жестокости и порнографии в видеоиграх. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, по словам первого заместителя главы комитета нижней палаты парламента Яны Лантратовой, на данный момент готовится отдельный законопроект, который будет регулировать сферу видеоигр.

В частности грядущий проект предусматривает запрет на пропаганду ЛГБТ жестокости и насилия компьютерных играх. Документ планируется подготовить до конца 2022 года.

Ранее Лантратова призвала ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх. По ее мнению, в России не существует барьеров, которые могли бы защитить детей от демонстрации сцен насилия, так как эта сфера не регулируется должным образом.

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Никита Абрамов
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