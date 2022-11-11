В Госдуме призвали ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх

«Известия»: депутат Лантратова призвала ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на разработки депутата.

По мнению парламентария, сфера видео- и компьютерных игр в России не регулируется «должным образом». Не существует барьеров, которые могли бы защитить детей от демонстрации актов насилия. «Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений», — подчеркнула она.

Депутат добавила, что в играх присутствуют герои с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По ее словам, американская ЛГБТ-организация создала премию для лучших персонажей компьютерных и видеоигр, на которую выдвигают проекты с «особым вниманием к реалиям этого сообщества».

«Поправки необходимы для обеспечения безопасности контента и сохранения здоровья граждан, а также для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента. К такой информации может быть отнесена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и желание сменить пол, а также иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», — объяснила депутат.

По данным издания, Госдума примет законопроект во втором чтении 27 ноября, а к концу этой недели соберет поправки к нему.

27 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Документ предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Также запрещаются призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.