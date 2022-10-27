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11:19, 27 октября 2022Россия

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Госдума в первом чтении приняла законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. Кроме того, прописан запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

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Также предусматривается введение механизма, который позволит ограничить доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Теперь для подтверждения возраста нужно вводить коды или совершать иные действия.

Помимо этого, запрет распространять информацию, наносящую вред здоровью и развитию детей, предлагается установить и на аудиовизуальных сервисах. Законопроект предлагает запретить выдачу прокатного удостоверения на фильм в случае, если он содержит материалы, пропагандирующие ЛГБТ.

13 октября глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что кабмин одобрил законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

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Сергей Истомин
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