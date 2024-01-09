Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:39, 9 января 2024Мир

Раскрыт диагноз госпитализированного главы Пентагона

У главы Пентагона Ллойда Остина диагностирован рак простаты
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

У главы Пентагона Ллойда Остина диагностирован рак простаты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.

Отмечается, что Остин в конце декабря прошел «минимально инвазивную хирургическую процедуру, называемую протстатэктомией». Глава ведомства находился под общим наркозом. Остин без осложнений оправился от операции и на следующее утро вернулся домой, говорится в заявлении.

Однако повторная госпитализация потребовалась из-за осложнений. Первичное обследование выявило у главы Пентагона инфекцию мочевыводящих путей. Он был помещен в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения.

Медики также сообщили, что рак простаты у Остина был обнаружен на ранней стадии. «Прогноз на выздоровление — отличный», — отметили врачи.

Ранее газета Politico написала, что Пентагон держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США.

Сам Остин рассказал, что идет на поправку и планирует вскоре вернуться в Пентагон. О госпитализации министра, произошедшей еще 1 января, военное ведомство объявило 6 января.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Подмосковью после ЧП с отоплением понадобились миллиарды рублей. Десятки домов все еще остаются без тепла

      Адвокат раскрыл последствия лишения Трампа юридического иммунитета

      Чимаев ответил на вопрос о следующем поединке

      Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины

      США и Канада забыли произвести обещанный Киеву ЗРК NASAMS

      В Словакии стартовала президентская избирательная кампания

      Раскрыт диагноз госпитализированного главы Пентагона

      На Украине призвали оперативно принять законопроект о мобилизации

      Маск раскритиковал помощь США Украине

      Генерал ВСУ не исключил похода российских войск на Харьков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости