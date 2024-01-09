Раскрыт диагноз госпитализированного главы Пентагона

У главы Пентагона Ллойда Остина диагностирован рак простаты

У главы Пентагона Ллойда Остина диагностирован рак простаты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.

Отмечается, что Остин в конце декабря прошел «минимально инвазивную хирургическую процедуру, называемую протстатэктомией». Глава ведомства находился под общим наркозом. Остин без осложнений оправился от операции и на следующее утро вернулся домой, говорится в заявлении.

Однако повторная госпитализация потребовалась из-за осложнений. Первичное обследование выявило у главы Пентагона инфекцию мочевыводящих путей. Он был помещен в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения.

Медики также сообщили, что рак простаты у Остина был обнаружен на ранней стадии. «Прогноз на выздоровление — отличный», — отметили врачи.

Ранее газета Politico написала, что Пентагон держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США.

Сам Остин рассказал, что идет на поправку и планирует вскоре вернуться в Пентагон. О госпитализации министра, произошедшей еще 1 января, военное ведомство объявило 6 января.