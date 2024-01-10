В Пентагоне объяснили несвоевременное извещение о госпитализации Остина

Пентагон: позднее оповещение о госпитализации Остина связано с диагнозом

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер объяснил несвоевременное извещение о госпитализации главы Министерства обороны США Ллойда Остина. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что выявленный у главы Пентагона рак простаты является «глубоко личным» вопросом.

Также Райдер добавил, что полномочия министра обороны США во время операции Остина временно переходили к замминистра обороны Кэтрин Хикс.

Ллойда Остина госпитализировали 1 января, однако военное ведомство объявило об этом только спустя 5 дней. Газета Politico написала, что Пентагон держал Белый дом в неведении о происходящим с главой министерства. В результате 9 января стал известен диагноз министра — у него обнаружили рак простаты. Медики сообщили, что заболевание было обнаружено на ранней стадии. «Прогноз на выздоровление — отличный», — отметили врачи.