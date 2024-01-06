Раскрыты подробности госпитализации шефа Пентагона

NBC: шеф Пентагона Остин провел четыре дня на интенсивной терапии

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Подробности его госпитализации раскрыл NBC со ссылкой на неназванных чиновников.

О госпитализации Остина, которая случилась еще 1 января, военное ведомство объявило только накануне. Диагноз 70-летнего министра не раскрывается, уточняется лишь, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры.

Телеканал цитирует пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, который сказал, что Остин полностью вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу вечером (в ночь на субботу по московскому времени).

Ранее американский журналист, телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс удивился сообщению о госпитализации Остина. Он обратил внимание, что Остин попал на больничную койку еще в первый день нового года, однако Минобороны США сообщило об этом только в пятницу, 5 января. «К чему такая секретность?» — написал журналист.

