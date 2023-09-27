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23:03, 27 сентября 2023Мир

В США усомнились в переизбрании Байдена из-за его здоровья

Spectator: здоровье Байдена может помешать его переизбранию
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Физическое и психологическое состояние президента США Джо Байдена может серьезно повлиять на его потенциальное переизбрание. Об этом написала американская версия журнала Spectator.

Журналисты подчеркнули, что представители Байдена отмахиваются от опасений по поводу возраста Байдена. При этом они признают существование этой проблемы. Авторы статьи усомнились в переизбрании Байдена, поскольку его здоровье может помешать этому процессу.

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«Две трети избирателей заявили, что они обеспокоены тем, что Байден не обладает необходимым физическим и психическим здоровьем для работы на посту президента», — отмечает Spectator.

Издание также напомнило, что при проведении предвыборной кампании команда Байдена может столкнуться с его ошибками — например, с ляпами, оговорками, падениями и другими инцидентами, которые уже происходили. «В отсутствие пандемии Байден больше не может вести кампанию из своего подвала и вынужден ориентироваться в реальном мире, который полон всевозможных опасностей», — добавили авторы статьи.

Ранее рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд. Деятельность американского лидера поддерживает 41 процент зарегистрированных избирателей, а против нее выступают 56 процентов избирателей.

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    Марина Совина
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