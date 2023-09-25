Рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд

NBC: рейтинг одобрения работы президента США Байдена достиг антирекорда в 56%

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на должности президента США достиг нового антирекорда. Об этом передает телеканал NBC, ссылаясь на проведенное исследование, проведенное в сентябре.

Отмечается, что деятельность Байдена одобряют 41 процент зарегистрированных избирателей и не одобряют 56 процентов избирателей. Этот показатель назвали самым высоким с момента его вступления на пост президента США.

Действия Байдена в сфере внешней политики не одобряют 53 процента граждан, а 59 процентам избирателей не нравится его экономическая политика.

При этом 74 процента зарегистрированных избирателей серьезно (59 процентов) или умеренно (15 процентов) опасаются, что Байден в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем для переизбрания на второй срок.

Опрос провели с 15 по 19 сентября 2023 года среди тысячи американцев по телефону. Статистическая погрешность составляет порядка 3,1 процентного пункта.

В апреле рейтинг Байдена рекордно упал. Тогда показатель снизился до 37 процентов, в июле 2022 года он составил 38 процентов.