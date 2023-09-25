Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:28, 25 сентября 2023Мир

Рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд

NBC: рейтинг одобрения работы президента США Байдена достиг антирекорда в 56%
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на должности президента США достиг нового антирекорда. Об этом передает телеканал NBC, ссылаясь на проведенное исследование, проведенное в сентябре.

Отмечается, что деятельность Байдена одобряют 41 процент зарегистрированных избирателей и не одобряют 56 процентов избирателей. Этот показатель назвали самым высоким с момента его вступления на пост президента США.

Материалы по теме:
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от РоссииКак прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
23 октября 2020
Вице-повелитель мух За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Вице-повелитель мухЗа спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
8 октября 2020

Действия Байдена в сфере внешней политики не одобряют 53 процента граждан, а 59 процентам избирателей не нравится его экономическая политика.

При этом 74 процента зарегистрированных избирателей серьезно (59 процентов) или умеренно (15 процентов) опасаются, что Байден в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем для переизбрания на второй срок.

Опрос провели с 15 по 19 сентября 2023 года среди тысячи американцев по телефону. Статистическая погрешность составляет порядка 3,1 процентного пункта.

В апреле рейтинг Байдена рекордно упал. Тогда показатель снизился до 37 процентов, в июле 2022 года он составил 38 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров отверг возможность России уговаривать Зеленского начать переговоры

    Названа причина боязни Дании проводить с РФ расследование по «Северным потокам»

    Хирург рассказал о связи интимной пластики и качества секса

    Жительницы одной страны разрешили мужьям ходить к проституткам

    Пассажир спел под гитару для сотрудницы метро и умилил пользователей сети

    Углекислый газ на Европе связали с подледным океаном

    Рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд

    Украину обвинили в хамстве Западу

    Медведчук заявил об отсутствии у Зеленского ответов на инициативы о мире

    Девушка ошиблась при отправке пикантных фото и испугалась последствий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости