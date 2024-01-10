Кирби раскрыл отношение Байдена к Остину после скандала с госпитализацией

Кирби: Байден сохранит доверие к Остину, несмотря на скандал с госпитализацией

Президент США Джо Байден сохранит полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину, несмотря на скандал с его неанонсированной госпитализацией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

По словам Кирби, Байден надеется на его скорейшее выздоровление.

Министра Остина госпитализировали 1 января, однако военное ведомство объявило об этом только спустя 5 дней. Газета Politico написала, что Пентагон держал Белый дом в неведении о происходящим с главой министерства. В результате 9 января стал известен диагноз пациента — у него обнаружили рак простаты.