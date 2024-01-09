Стало известно о давлении на Пентагон из-за госпитализации министра обороны США

Bloomberg: Пентагон находится под давлением из-за госпитализации Ллойда Остина

Пентагон находится под давлением конгрессменов из-за госпитализации его главы Ллойда Остина. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

«Я по-прежнему обеспокоен тем, что жизненно важные процедуры подчинения и уведомления не были соблюдены, пока министр находился под медицинским наблюдением», — приводит издание слова председателя сенатского комитета по вооруженным силам Джека Рида.

Авторы материала отмечают, что данный эпизод может стать серьезным вызовом для президента США Джо Байдена, так как показывает «дисфункцию на командных высотах военной машины США». Кроме того, подчеркивается, что данный инцидент вызвал возмущение даже у конгрессменов из Демократической партии, которые в целом поддерживают политику министра обороны.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин не будет уходить в отставку после скандала из-за позднего оповещения о своей госпитализации.