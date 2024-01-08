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23:06, 8 января 2024Мир

В Пентагоне высказались по вопросу отставки Остина

Пентагон: министр Остин не уйдет в отставку после скандала с госпитализацией

Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин не собирается уходить в отставку после скандала из-за позднего оповещения о своей госпитализации. Об этом заявил представитель американского военного ведомства Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«Министр Остин не планирует покидать свой пост. Он сосредоточен на продолжении работы на своей должности и служении на благо защиты нашей страны», — сказал он.

7 января Райдер сообщил, что Остин остается в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, но выздоравливает и находится в хорошем настроении. «Возобновив свои обязанности в пятницу вечером, министр получил оперативную информацию и дал необходимые рекомендации своей команде. Остин имеет полный доступ к засекреченной связи и продолжает следить за повседневной деятельностью Министерства обороны по всему миру», — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али задался вопросом, проводили ли шефу Пентагона Ллойду Остину «щекотливую» операцию, из-за чего его госпитализацию скрывали. Он обратил внимание на заявление телеканала CNN о том, что заместитель Остина Кэтлин Хикс не знала о госпитализации ее шефа и приступила к исполнению обязанностей «во время отпуска в Пуэрто-Рико». Однако о состоянии его здоровья она узнала только через четыре дня, когда об этом сообщили Белому дому.

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      Марина Совина
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