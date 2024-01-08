В США заподозрили проведение «щекотливой» операции для шефа Пентагона

Американский журналист Али смутился из-за госпитализации шефа Пентагона Остина

Американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али задался вопросом, проводили ли шефу Пентагона Ллойду Остину «щекотливую» операцию, из-за чего его госпитализацию скрывали. Об этом автор написал в социальной сети X.

Али данные телеканала CNN о том, что заместитель Остина Кэтлин Хикс не знала о госпитализации ее шефа и приступила к исполнению обязанностей «во время отпуска в Пуэрто-Рико». Однако о состоянии его здоровья она узнала только через четыре дня, когда об этом сообщили Белому дому.

«Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию? BBL (процедура фотоомоложения для проблемной кожи и профилактики признаков старения — прим. "Ленты.ру")? Липосакция (удаление жира — прим. "Ленты.ру")? Операция по снижению веса?» — задумался журналист.

Ранее газета Politico написала, что Пентагон держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США.

Сам Остин рассказал, что идет на поправку и планирует вскоре вернуться в Пентагон. О госпитализации министра, произошедшей еще 1 января, военное ведомство объявило 6 января. Диагноз 70-летнего Остина не называется.

