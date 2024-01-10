В Конгрессе США начали расследование обстоятельств госпитализации Остина

В Конгрессе США начали расследование обстоятельств госпитализации Ллойда Остина

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США начал расследование обстоятельств госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комитета Майка Роджерса.

Отмечается, что Роджерсом было инициировано официальное расследование причин, по которым глава Министерства обороны Соединенных Штатов «не сообщил о госпитализации и неспособности» выполнять свои обязанности. В письме Роджерс потребовал от Остина в ближайшее время предоставить сведения и документы, которые касаются госпитализации министра обороны страны, отданных им приказов, процесса передачи полномочий заместителю главы ведомства Кэтлин Хикс, переписку представителей Пентагона с Белым домом и администрацией президента США Джо Байдена в период с 1 по 9 января.

«Пентагон является надежным ведомством, которое должно функционировать в условиях атаки со стороны наших врагов, но оно не предназначено для министра, который скрывает свою недееспособность», — отметил Роджерс.

Ллойда Остина госпитализировали 1 января, однако военное ведомство объявило об этом только спустя 5 дней. Газета Politico написала, что Пентагон держал Белый дом в неведении о происходящим с главой министерства. В результате 9 января стал известен диагноз министра — у него обнаружили рак простаты. Медики сообщили, что заболевание было обнаружено на ранней стадии. «Прогноз на выздоровление — отличный», — отметили врачи.