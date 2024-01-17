Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:49, 17 января 2024Из жизни

Кейт Миддлтон провели операцию на животе

Жене принца Уильяма Кейт Миддлтон провели плановую полостную операцию

Фото: WPA Pool / Getty Images

Кейт Миддлтон, жене принца Уильяма, сделали операцию на животе. Об этом сообщает People.

Сообщение, что 42-летней Кейт Миддлтон провели полостную операцию, было выпущено Кенсингтонским дворцом 17 января. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым и прошло в одной из клиник Лондона 16 января.

«Операция прошла успешно, и ожидается, что герцогиня будет оставаться в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернется домой для восстановления. Текущие медицинские рекомендации таковы, что она вряд ли приступит к своим обязанностям до Пасхи», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Ваше королевское. Карл III взошел на престол в трудное время. Станет ли его правление закатом британской монархии?
Ваше королевское.Карл III взошел на престол в трудное время. Станет ли его правление закатом британской монархии?
23 октября 2022
Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю
Пришлись ко дворуЖенщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю
15 января 2018

Причина операции не раскрывается, однако по информации People, процедура не связана с онкологическим заболеванием. После выписки принцесса будет восстанавливаться в Виндзорском замке. Из-за операции жены принц Уильям также будет реже появляться на публике до ее полного выздоровления.

Ранее практикующий косметолог Амиш Патель раскрыла секреты моложавой внешности Кейт Миддлтон. По словам специалистки, монаршая особа выглядит визуально моложе благодаря «кройдонской подтяжке лица» — прическе, при которой волосы стягиваются на затылке в тугой узел.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      После народного схода в Башкирии возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках. Среди пострадавших есть силовики

      Российская воспитательница стала фигуранткой уголовного дела об истязании детей

      Названы четыре подручных средства от плесени дома

      В России стало не хватать лекарств для одного вида рака

      В Белгородской области ракетную опасность ночью начнут объявлять через СМС

      Россиянин получил штраф за призывы к насилию над не исповедующими ислам

      Кейт Миддлтон провели операцию на животе

      Зеленский объяснил отказ китайских делегатов от встречи с ним

      Пассажирка провела полет в коричневой луже и назвала это «китайской пыткой»

      Полина Гагарина показала фигуру в бикини на пляже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше