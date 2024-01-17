Кейт Миддлтон провели операцию на животе

Жене принца Уильяма Кейт Миддлтон провели плановую полостную операцию

Кейт Миддлтон, жене принца Уильяма, сделали операцию на животе. Об этом сообщает People.

Сообщение, что 42-летней Кейт Миддлтон провели полостную операцию, было выпущено Кенсингтонским дворцом 17 января. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым и прошло в одной из клиник Лондона 16 января.

«Операция прошла успешно, и ожидается, что герцогиня будет оставаться в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернется домой для восстановления. Текущие медицинские рекомендации таковы, что она вряд ли приступит к своим обязанностям до Пасхи», — говорится в сообщении.

Причина операции не раскрывается, однако по информации People, процедура не связана с онкологическим заболеванием. После выписки принцесса будет восстанавливаться в Виндзорском замке. Из-за операции жены принц Уильям также будет реже появляться на публике до ее полного выздоровления.

Ранее практикующий косметолог Амиш Патель раскрыла секреты моложавой внешности Кейт Миддлтон. По словам специалистки, монаршая особа выглядит визуально моложе благодаря «кройдонской подтяжке лица» — прическе, при которой волосы стягиваются на затылке в тугой узел.