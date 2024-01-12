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23:39, 12 января 2024Мир

Байден ответил на вопрос о доверии Остину после его тайной госпитализации

Байден заявил о доверии шефу Пентагона Остину после его тайной госпитализации
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что доверяет шефу Пентагона Ллойду Остину, несмотря на несвоевременное информирование о его госпитализации. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

Американский лидер ответил утвердительно на соответствующий вопрос, однако признал, что не проинформировать его о госпитализации было оплошностью со стороны Остина.

Ранее сообщалось, что генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч планирует расследовать обстоятельства тайной госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Проверка начнется в январе.

У 70-летнего Остина диагностировали рак простаты. Его госпитализировали 1 января, однако вплоть до 6 января ведомство не сообщало об этом Белому дому. После этого член Палаты представителей Конгресса США Крис Делуцио призвал Остина уйти в отставку.

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      Марина Совина
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