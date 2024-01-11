В Пентагоне проведут расследование из-за тайной госпитализации Остина
Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч планирует расследовать обстоятельства госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, он проверит, насколько достаточным и своевременным было уведомление об инциденте. В частности, целью проверки генинспектора станет «выяснение того, были ли министерством приняты достаточные меры и совершены действия, чтобы обеспечить своевременное и надлежащее информирование и эффективную передачу полномочий, которая может быть оправдана отсутствием высшего руководства из-за состояния здоровья и других причин».
Уточняется, что проверка начнется в январе.
Ранее у 70-летнего Остина диагностировали рак простаты. Его госпитализировали 1 января, однако вплоть до 6 января ведомство не сообщало об этом Белому дому. После этого член Палаты представителей Конгресса США Крис Делуцио призвал шефа Пентагона Ллойда Остина уйти в отставку.