В Пентагоне проведут расследование из-за тайной госпитализации Остина

Аппарат генинспектора Пентагона начнет расследование по госпитализации Остина

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч планирует расследовать обстоятельства госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, он проверит, насколько достаточным и своевременным было уведомление об инциденте. В частности, целью проверки генинспектора станет «выяснение того, были ли министерством приняты достаточные меры и совершены действия, чтобы обеспечить своевременное и надлежащее информирование и эффективную передачу полномочий, которая может быть оправдана отсутствием высшего руководства из-за состояния здоровья и других причин».

Уточняется, что проверка начнется в январе.

Ранее у 70-летнего Остина диагностировали рак простаты. Его госпитализировали 1 января, однако вплоть до 6 января ведомство не сообщало об этом Белому дому. После этого член Палаты представителей Конгресса США Крис Делуцио призвал шефа Пентагона Ллойда Остина уйти в отставку.

