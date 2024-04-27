Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 27 апреля 2024Экономика

Петербуржцы назвали причину своей тоски

«Ингосстрах»: причиной депрессии более половины петербуржцев является погода

Фото: Роман Аминев / Коммерсантъ

Главной причиной тоски петербуржцев является погода. Что вызывает депрессию у жителей Северной столицы, выяснил «Ингосстрах» в совместном исследовании с Финансовым университетом при правительстве России. О его результатах пишет «Петербургский дневник».

Погодные условия влияют на настрой почти 57 процентов жителей Санкт-Петербурга. Самым некомфортным временем года горожане назвали зиму — об этом заявили 65,8 процента респондентов. Больше всего петербуржцам по душе лето — его недолюбливают лишь 7,2 процента участников опроса. Весне не рады чуть больше 12 процентов опрошенных.

Когда за окном непогода, большинство горожан приободряет долгий сон — за этот вариант свой голос отдали 31 процент респондентов. Среди других методов подъема настроения — крепкий кофе, сладости, рестораны, спорт и кино.

Страдают от ненастья и москвичи. Как оказалось, от погоды зависит настроение 37,5 процента жителей столицы. В Пасху повода печалиться не будет: погода в праздник выдастся теплой и без осадков.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе». Он обеспечил напавших связью и деньгами

      Валиева стала участницей популярного российского шоу

      В Москве пройдет необычный фестиваль

      Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили мини-трейлер игры

      Захарова заявила о неспособности Запада повлиять на цели СВО

      В США российскую систему ПВО назвали лучшей в мире

      Летевший в Узбекистан самолет с россиянами сменил курс и сел в другом месте

      Бык ворвался в ремонтную мастерскую и устроил погром

      Парикмахер перечислила раздражающие привычки клиентов

      Мать Иды Галич разбила голову в отеле и попала в больницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше