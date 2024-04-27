Петербуржцы назвали причину своей тоски

«Ингосстрах»: причиной депрессии более половины петербуржцев является погода

Главной причиной тоски петербуржцев является погода. Что вызывает депрессию у жителей Северной столицы, выяснил «Ингосстрах» в совместном исследовании с Финансовым университетом при правительстве России. О его результатах пишет «Петербургский дневник».

Погодные условия влияют на настрой почти 57 процентов жителей Санкт-Петербурга. Самым некомфортным временем года горожане назвали зиму — об этом заявили 65,8 процента респондентов. Больше всего петербуржцам по душе лето — его недолюбливают лишь 7,2 процента участников опроса. Весне не рады чуть больше 12 процентов опрошенных.

Когда за окном непогода, большинство горожан приободряет долгий сон — за этот вариант свой голос отдали 31 процент респондентов. Среди других методов подъема настроения — крепкий кофе, сладости, рестораны, спорт и кино.

Страдают от ненастья и москвичи. Как оказалось, от погоды зависит настроение 37,5 процента жителей столицы. В Пасху повода печалиться не будет: погода в праздник выдастся теплой и без осадков.