Москвичам спрогнозировали погоду на Пасху

Синоптик Ильин: Пасха в Москве выдастся теплой и без осадков

Праздник Пасхи в столице выдастся теплым и без осадков. Таким прогнозом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его данным, 5 мая в город вернутся 20-градусные температуры. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 8 градусов. Ветер будет умеренным, но атмосферное давление пойдет вверх.

В начале пасхальной недели тепло сохранится, однако уже со вторника начнет холодать. Температура опустится до 13-17 градусов и продержится на этом уровне до Дня Победы. Дожди Ильин не прогнозирует.

Прохладными окажутся первые дни мая, обещает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Дневная температура составит около 13-18 градусов. С 3-го числа похолодает еще больше — до 9-14 градусов.

Ранее сообщалось, что ночь на 27 апреля стала самой теплой в апреле. Минимальная температура воздуха составила 14,2 градуса. Чуть холоднее оказалась ночь на 3 апреля, когда показатель составлял 13,7 градуса.