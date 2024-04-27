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14:25, 27 апреля 2024Экономика

В Москве прошла самая теплая апрельская ночь

Температура в Москве в ночь на 27 апреля составила плюс 14,2 градуса

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой теплой в текущем апреле. Об этом у себя в Telegram-канале рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

На базовой метеостанции Москвы на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 14,2 градуса. Специалист добавила, что ранее первенство принадлежало ночи на 3 апреля с температурой 13,7 градуса. Самая теплая апрельская ночь с температурой 17,9 градуса наблюдалась 24 апреля 1950 года.

Позднякова добавила, что в ночь на 27 апреля на западе Подмосковья из-за прошедших дождей стало прохладнее. Так, в Волоколамске температура достигла отметки в плюс восемь градусов. На востоке области температура держалась в пределах плюс 10-14 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам и жителям области малооблачную и достаточно теплую погоду на майские праздники. В первый выходной день, 28 апреля, дневные температуры составят порядка 15-17 градусов в Москве, до 19 — в области. В понедельник, 29 апреля, днем воздух прогреется уже до 19-21 градуса, 30-го — до 22-24.

До плюс 13-18 градусов похолодает днем 2 мая. С 3-го числа жителей столицы ждет еще более прохладная погода, дневные температуры до 9-14 градусов, ночные — 1-6 градусов.

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      Мария Черкасова
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