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11:58, 27 апреля 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на майских праздниках

Метеоролог Вильфанд пообещал москвичам теплые майские праздники

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Погода на майских праздниках в Москве и Подмосковье будет малооблачной и достаточно теплой. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С 28 апреля и до 1 мая включительно погодой будет управлять антициклон, что означает малую облачность. Значит, осадков ждать неоткуда, будет много солнца, — сказал метеоролог. — Вместе с тем именно из-за малой облачности днем и ночью будет существенный температурный ход. Тепло будет только днем за счет солнечного прогрева».

В первый выходной день, 28 апреля, как рассказал Вильфанд, ночные температуры понизятся до 3-8 градусов, дневные составят порядка 15-17 в Москве, до 19 — в области. В понедельник, 29 апреля, днем воздух прогреется уже до 19-21 градуса, 30-го и 31-го — до 22-24.

«Со 2 мая начнется другая история. Ветер будет северный, дневная температура около 13-18 градусов. С 3-го числа — еще более прохладная погода, дневные температуры до 9-14 градусов, ночные — 1-6», — заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что температура летом 2024 года в России будет находиться около климатической нормы либо превышать ее. Температура воздуха преимущественно выше нормы ожидается на европейской территории, на севере, северо-западе, на севере Урала, а также на севере Сибири и в Якутии.

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      Наталия Белова
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