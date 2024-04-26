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17:34, 26 апреля 2024Экономика

Россиянам спрогнозировали теплое лето

Синоптик Вильфанд: температура летом 2024-го в России будет около или выше нормы

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Температура летом 2024 года в России будет находиться около климатической нормы либо превышать ее. Соответствующий прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции, его слова приводит агентство ТАСС.

По словам синоптика, предстоящее лето не будет отличаться низкими температурами. «В целом, [температура воздуха] летом прогнозируется около и выше нормы. Не холодное лето. Насколько будет температура выше нормы — за пределами современных знаний современной науки», — пояснил он.

Вильфанд рассказал, что температура воздуха преимущественно выше нормы ожидается на европейской территории России, на севере, северо-западе, на севере Урала, а также на севере Сибири и Якутия. Эксперт добавил, что во всех остальных частях страны показатели будут близки к норме.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил, что столбики термометров в Москве могут подняться до плюс 30 градусов уже в мае. Специалист считает, что температуры в два первых летних месяца точно будут достигать 30-35 градусов.

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      Полина Кислицына
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