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18:58, 17 апреля 2024Экономика

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в мае

Синоптик Шувалов: есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Столбики термометров в Москве могут подняться до 30 градусов уже в мае. О возможной жаре жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на пресс-конференции в ТАСС.

«Полагаю, что есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае. Я исключаю только 1-е, 2-е и 9-е число. Но здесь очень похоже на ситуацию 2007 года. Там тоже начало месяца было прохладное, но месяц закончился с результатами в плюс 30-35 градусов», — отметил синоптик. Эксперт добавил, что температурные рекорды в Москве также могут быть побиты в июне и июле — он объяснил это тем, что волны тепла становятся все более агрессивными. Таким образом, температуры в два первых летних месяца точно будут достигать плюс 30-35 градусов, заключил Шувалов.

Ранее стало известно, что за эту неделю в Москве выпадет месячная норма осадков.

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      Полина Кислицына
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