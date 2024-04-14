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14:36, 14 апреля 2024Экономика

Москвичам пообещали месячную норму осадков за четыре дня

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве выпадет месячная норма осадков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За четыре дня следующей недели в Москве выпадет месячная норма осадков. Дождливую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.

«За четверо суток на Москву обрушится месячная норма осадков — до 37-38 миллиметров, или три-четыре ведра дождевой воды на метр квадратный. Самые сильные ливни прошумят в ночь с воскресенья на понедельник (10 миллиметров), вечером в четверг (5,8 миллиметра), и ночью-утром в пятницу (18,9 миллиметра)», — поделился информацией он, уточнив, что самым сухим днем недели будет вторник, 16 апреля.

По словам Тишковца, из-за предстоящего похолодания вечером в понедельник, 15 апреля, и в светлое время суток в пятницу, 19 апреля, существует вероятность того, что к дождю станет примешиваться мокрый снег, который сразу будет таять. Он добавил, что на следующей неделе в Подмосковье также ожидаются штормовой ветер и заморозки.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о том, что период аномально высоких температур в Москве и области закончился и в ближайшие дни столбики термометров будут показывать значения, соответствующие климатической норме для этого периода.

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      Полина Кислицына
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