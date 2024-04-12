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09:31, 12 апреля 2024Экономика

Москвичей предупредили об ухудшении погоды на выходных

Синоптик Шувалов: москвичам не стоит ждать теплой погоды на выходных

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В грядущие выходные москвичам не стоит ждать тепла. Об ухудшении погоды жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передают «Известия».

По словам синоптика, период аномально высоких температур в Москве и области закончился. «В выходные дни погода в столице настроится на спокойный лад, более похожий на те значения температуры, которые свойственны этим числам апреля», — отметил он.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, в городе ожидается около 13-14 градусов тепла. Осадков в основном не будет, но в субботу на северо-востоке Подмосковья может пройти небольшой дождь. В воскресенье ожидается западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Шувалов добавил, что со следующей недели начнется переход к более дождливой погоде.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что лето в Москве рискует оказаться теплее нормы. В среднем температура может превысить климатическую норму на 1-1,5 градуса.

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      Александра Качан
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