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06:32, 11 апреля 2024Экономика

Москвичам предрекли лето теплее нормы

Синоптик допустил лето теплее нормы в Москве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Погода летом в Москве будет переменчивой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Он также добавил, что в среднем три летних месяца могут быть немного теплее нормы.

«Пока можно говорить о том, что лето в Москве, в среднем за все три месяца, будет чуть теплее климатической нормы, на 1-1,5 градуса, — сказал синоптик. — Но не следует надеяться на длительную жару или на длительную прохладу — погода будет очень неустойчивой и переменчивой».

Не стоит, по словам Леуса, ожидать и длительных дождей. По его прогнозу дожди будут короткими и интенсивными, похожими на осадки 9 апреля в Подмосковье, когда за сутки выпало две трети месячной нормы.

«Погода будет меняться часто и резко, — заключил собеседник "Ленты.ру". — [Что касается апреля], мы прожили только первую декаду, говорить о том, что он жаркий, пока не правильно. Посмотрим, что будет дальше».

Ранее сообщалось, что март 2024 года стал самым жарким в мире, побив исторический рекорд. Температурный максимум фиксируется десятый месяц подряд. Глобальная температура поверхности Земли в марте оказалась на 0,1 градуса Цельсия выше рекордного показателя для этого месяца и на 1,68 градуса выше доиндустриального уровня.

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      Наталия Белова
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