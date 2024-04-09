Март побил рекорд по жаре в мире

Март 2024 года стал самым жарким в истории

Март 2024 года стал самым жарким в мире, побив исторический рекорд. Температурный максимум фиксируется десятый месяц подряд, об этом говорится в исследовании климатической службы Евросоюза Copernicus.

Глобальная температура поверхности Земли в марте оказалась на 0,1 градуса Цельсия выше рекордного показателя для этого месяца и на 1,68 градуса выше доиндустриального уровня. Ученые надеются, что череда температурных рекордов связана с феноменом Эль-Ниньо. По их словам, если ситуация не стабилизуется к августу, «мир ступит на неизведанную территорию».

Отмечается, что последние 12 месяцев средняя глобальная температура держится на 1,58 градуса выше доиндустриального уровня. Это выше цели Парижского соглашения — 1,5 градуса Цельсия. Однако достичь результата, на который нацелены страны, еще можно. Шанс признают упущенным, если наблюдающиеся сейчас высокие температуры продержатся на протяжении десятилетия.

Ранее американский метеоролог Джон Бараник спрогнозировал приход феномена Ла-Нинья — противоположного Эль-Ниньо явления, которое характеризуется понижением температуры вод Тихого океана. По его словам, Ла-Нинья начнется осенью.