Фальшивые индийские монахи в Таиланде потребовали с туристов деньги за снятие порчи

В Таиланде задержали фальшивого индийского монаха, вымогающего деньги у туристов

Отдыхающие в Таиланде туристы пожаловались на индийских монахов, вымогающих деньги за снятие порчи. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, мошенники из Индии, одетые в монашескую одежду, останавливали туристов на улицах, гадали им по ладони или лицу и просили за это 199 бат (463 рубля). Они также утверждали, что у приезжих скоро случится несчастье, а чтобы избавиться от него, требовали еще 1,9 тысячи бат (4,4 тысячи рублей). В случае отказа мужчины становились агрессивными и начинали преследовать гостей азиатской страны до тех пор, пока те не заплатят.

16 июля туристическая полиция Паттайи задержала 36-летнего фальшивого монаха в ресторане. Мужчина признался в мошенничестве. Его обвинили в работе без разрешения. Остальных подозреваемых ищут.

Ранее стало известно, что четыре россиянина незаконно организовали в Таиланде «русскую деревню» и были задержаны. Роскошные дома с земельными участками они номинально оформляли на местных жителей, чтобы затем развивать свой бизнес через них.