Четыре россиянина незаконно организовали в Таиланде «русскую деревню» и были задержаны

Россияне в Таиланде организовали «русскую деревню» и предлагали дома для аренды

Четырех россиян арестовали в Таиланде за незаконную недвижимость на 11,6 миллиарда рублей — в интернете ее рекламировали как «русскую деревню». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что роскошные дома с земельными участками номинально оформляли на местных жителей, чтобы затем развивать свой бизнес через них. Всего правоохранители проверили 41 объект. Дома в «русской деревне» предлагались для покупки и аренды на российских сайтах.

В результате организованной операции четверо россиян были задержаны, у них изъяли документы и технику. Проводится расследование.

Ранее россиянина задержали за мошенничество в Таиланде. Следствие полагает, что он связан как минимум с 16 делами о махинациях с ущербом на сумму не менее 795 тысяч батов (около 1,9 миллиона рублей).