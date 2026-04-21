Россиянина задержали за мошенничество в Таиланде прямо в постели

Россиянина задержали за обналичивание доходов от онлайн-мошенничества в Таиланде прямо в постели. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Пхукета».

Задержание произошло 20 апреля на Пхукете в районе Равай. Следствие полагает, что 41-летний Антон Курченко связан как минимум с 16 делами о махинациях с ущербом на сумму не менее 795 тысяч батов (около 1,9 миллиона рублей).

В сети распространились фотографии, на которых видно, что соотечественника арестовали прямо в постели в квартире. После этого его передали в полицейский участок. Его обвиняют в соучастии в мошенничестве, компьютерных преступлениях и незаконном использовании банковской карты другого лица.

Ранее российского диджея арестовали в Таиланде за наркоторговлю. Среди изъятого из его дома оказался синтетический препарат, с которым местные силовики никогда не сталкивались.